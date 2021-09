La maglia della Roma è arrivata fino alla London Fashion Week. La divisa casalinga targata New Balance e che i giallorossi vestono in questa stagione è infatti stata utilizzata dalla stilista spagnola Carlota Barrera all'interno di una sfilata virtuale organizzata per presentare la sua nuova collezione, che tra le altre cose vuole celebrare la comunità e il gioco di squadra.

(londonfashionweek.co.uk)

