Ha detto la sua sulla sfida tra Real Madrid e Inter Julio Cesar, portiere nerazzurro ai tempi del triplete. L'ex giocatore non si è fatto sfuggire l'occasione per parlare anche un po'di Josè Mourinho, condottiero della cavalcata nerazzurra del 2010: "Ti spreme tanto. Senza mentalità non puoi fare il giocatore di Mourinho. Ti spreme come un’arancia".

(Prime Video)