Ipotesi Sabry nello staff di Mourinho alla Roma: "Contattato dal suo agente, attendo una decisione nel giro di 4 giorni"

Circola in ottica Roma, per unirsi allo staff tecnico di José Mourinho, il profilo di Abdel Sattar Sabry, ex giocatore della Nazionale egiziana e, tra le altre squadre, anche del Benfica. Sabry ha parlato al quotidiano dell'ipotesi: "Sono stato contattato per lavorare con José Mourinho. Siamo amici e gli ho detto che è un mio desiderio poterlo raggiungere. Potevo unirmi al suo staff già ai tempi del Tottenham, lui però ha lasciato il club poco dopo. E’ stato il suo agente a chiamarmi pochi giorni fa e a dirmi che ero uno dei candidati per entrare nel gruppo di lavoro di Mourinho. Non sono l’unico e attendo una decisione finale nel giro di quattro giorni".

(Al-Watan)