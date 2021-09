Instagram: visita al Vaticano insieme alla famiglia per Rui Patricio (FOTO)

Dopo l'importante successo di ieri contro il Sassuolo, nella giornata di oggi i giocatori della Roma si sono goduti il giorno libero concesso da Jose Mourinho. E alcuni, come Rui Patricio, ne hanno approfittato per visitare le bellezze della Capitale. Il portiere, ad esempio ha trascorso la giornata al Vaticano, visitando la Basilica, i Musei e i Giardini Vaticani, come ha mostrato la moglie Vera sul proprio account Instagram.