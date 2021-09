'In bocca al lupo Roma": Fienga con Calafiori e Darboe all'evento dell'UTR

Alle 18:00 a Palazzo Brancaccio si è tenuto l'evento "In bocca al lupo Roma" organizzato dall'UTR in collaborazione con l’Associazione "I Cavalieri della Roma" per augurare il meglio alla squadra e alla Stampa Sportiva Romana. Il programma prevede la consegna degli attestati di "artista romanista D.O.C" a personaggi dalla nota fede giallorossa. L'iniziativa è promossa da Maurizio Costanzo, advisor sulle strategie di comunicazione della società giallorossa, con la collaborazione di Roma Cares. In rappresentanza della squadra sono presenti i giocatori Riccardo Calafiori e Ebrima Darboe, con il Ceo Guido Fienga e il director del Roma department Francesco Pastorello.

Hanno parlato innanzitutto i giocatori: “L’altra stagione ho giocato qualche partita ma è tutta un’altra cosa quest’anno - ha dichiarato Calafiori - . Avevo visto lo stadio solo da tifoso ma da dentro il campo è ancora più bello. Speriamo si possa tornare presto al 100% della capienza ma i tifosi si sentono anche con il 50% della capienza. All’Olimpico ancora devo giocare ma è una carica in più, un’emozione positiva. Senza i tifosi era più difficile entrare in campo concentrati”. Si è parlato ovviamente anche del gol vittoria di Stephan El Shaarawy con il Sassuolo: “Un'emozione difficile da spiegare - prosegue Calafiori - . Immagino Stephan cosa abbia provato perché mi stavo sentendo male io per lui quindi una cosa più bella non ci possa essere per un ragazzo che è nato e cresciuto a Roma”. “Ho esultato al gol di El Shaarawy come tutti - le parole di Ebrima Darboe -. I tifosi ci sono mancati, con loro ci sentiamo più carichi”