L'ultimo saluto di Mourinho al giornalista Simon Greenberg: "Eri la mia ombra, riposa in pace amico mio"

Anche Jose Mourinho ha reso omaggio al giornalista inglese Simon Greenberg, scomparso la scorsa settimana a 52 anni dopo una breve malattia. Il cronista aveva lavorato insieme all'attuale tecnico della Roma ai tempi del Chelsea, quando ricopriva il ruolo di direttore delle comunicazioni e delle relazioni pubbliche. Queste le parole dello Special One: "Simon era la mia ombra, il mio amico e un uomo di fiducia durante il mio primo periodo al Chelsea. Abbiamo riso insieme, festeggiato insieme e in alcune occasioni siamo anche stati in disaccordo. Ma per quanto fosse bravo, e per quanto si sforzasse, non riusciva a convincermi ad amare il cricket. Mi mancherà. Riposa in pace amico mio."

