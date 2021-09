In un'intervista al quotidiano, Adriano Galliani ha commentato il mercato appena concluso, con un occhio di riguardo al 'colpo' della Roma per la panchina: "Premesso che reputo un colpo di genio quello della Roma di arruolare Mourinho, credo che le milanesi, le romane, il Napoli, la Juventus e l’Atalanta sono in corsa per i primi sette posti. Poi con quale graduatoria non saprei. Ma siccome resto un tifoso pazzo, spero che il Milan vinca il campionato".

(Corriere della Sera)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE