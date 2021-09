Fifa: leggera diminuzione nei costi dei trasferimenti. Spesi 3,14 miliardi nell'ultima sessione estiva

La Fifa ha pubblicato il suo International Transfer Snapshot (giugno-agosto 2021), un'analisi dell'attivita' di trasferimento dei giocatori durante l'ultima finestra di trasferimenti. Secondo il rapporto, il numero di trasferimenti per il calcio maschile e' rimasto allo stesso livello dell'anno scorso, con solo una leggera diminuzione dell'importo totale delle spese per i trasferimenti. Nel calcio femminile, c'e' stato un elevato un aumento del numero di trasferimenti rispetto allo stesso periodo del 2020, soprattutto per quanto riguarda i trasferimenti con corrispettivi economici.

Nello specifico per quanto riguarda il maschile vi sono stati 7.748 trasferimenti, per un totale di 3,14 miliardi di euro di spese complessive relative ai trasferimenti. Nel femminile 576 trasferimenti (aumento dell'8,7% rispetto al 2020), con un aumento del 72,2% del numero di trasferimenti che comportano un prezzo.

Questo e' il secondo anno consecutivo che la Fifa pubblica l'istantanea poco dopo la conclusione della finestra di mercato, fornendo una panoramica dei trasferimenti globali che coinvolgono giocatori sia maschili che femminili. Un'analisi approfondita delle caratteristiche dei trasferimenti conclusi nel corso dell'intero anno 2021 verra' pubblicata nel gennaio 2022.