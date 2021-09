Diawara: domani il rientro a Roma. Il giocatore: "Grazie a Dio" (FOTO)

Si scioglie il nodo Amadou Diawara: il centrocampista giallorosso - di oggi le voci di mercato che lo accostavano al Galatasaray - era rimasto bloccato in Guinea a causa del colpo di stato andato in scena negli scorsi giorni ma, come testimoniato anche da una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram, l'ex Napoli è riuscito a ripartire dal suo paese d'origine. Il rientro nella Capitale del calciatore è previsto per la giornata di domani.

