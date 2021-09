Argentina, Di Maria: "Mou è un fenomeno. Non guarda in faccia nessuno, e una volta litigò con CR7..."

In un'intervista rilasciata al network televisivo argentino, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Josè Mourinho Angel Di Maria, giocatore dello Special One ai tempi del Real Madrid. Queste le dichiarazioni dell'esterno argentino:

"Mourinho è un fenomeno. Con me si è sempre comportato molto bene. Ma nello spogliatoio si lamentava sempre, si lamentava con chiunque, non gli importava chi fosse. Una volta ha iniziato a litigare con Cristiano Ronaldo nello spogliatoio, gli diceva che non aveva corso e che gli altri lo avevano fatto per lui. Ma era un fenomeno: dovevamo giocare e avevo quattro cartellini gialli (diffidato), mi disse che se ne avessi preso un altro mi avrebbe dato quattro giorni di ferie".

(Tyc Sports)