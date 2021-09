Dazn, approvata alla Camera la risoluzione per migliorare la qualità e chiedere più trasparenza

I deputati della Commissione organizzata alla Camera per discutere di quanto sta accadendo con Dazn in queste prime giornate della Serie A 2021/2022 ha rilasciato una risoluzione con la quale si chiede al servizio di streaming di migliorare la propria qualità video e di trasmettere i propri dati di ascolto con maggiore trasparenza. Questa il testo: "Dazn e gli altri operatori che offrono servizi analoghi garantiscano agli utenti piena tutela in materia di trasparenza, informazione, indennizzi, reclami e assistenza tecnica, valutando l’opportunità di un adeguamento dei poteri di controllo e sanzionatori conferiti all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Le rilevazioni degli indici di ascolto effettuate da Dazn e da tutti gli altri operatori analoghi si conformino a criteri di trasparenza, verificabilità, indipendenza, terzietà e certificazione. Rafforzamento dei poteri conferiti all’Agcom, alla luce delle innovazioni tecnologiche e di mercato, affinché debbano essere utilizzate come da contratto tutte le modalità tecniche disponibili per la distribuzione degli eventi, incluse le altre modalità di distribuzione broadcast attualmente disponibili. Prescrive alle piattaforme e agli operatori di individuare modalità di trasmissione dei contenuti audiovisivi idonee al miglioramento della qualità del servizio al cliente finale sulla base di parametri che l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni vorrà individuare".