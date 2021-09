Crouch: "Ai tempi del Liverpool regalai a Benitez il libro di Mourinho per renderci campioni..."

FOUR FOUR TWO - Simpatico aneddoto raccontato da Peter Crouch, ex attaccante inglese che ha militato anche con la maglia del Liverpool, che coinvolge anche l'attuale allenatore della Roma José Mourinho. "Ai tempi del Liverpool avevamo tirato a sorte per farci i regali di Natale. Mi è capitato Benitez. Gli ho regalato il libro di Mourinho per imparare a renderci campioni. Il libro l'ha incuriosito e ha detto che lo avrebbe sicuramente letto", ha detto Crouch.

Crouch? "Liverpool'da iken yılbaşında birbirimize hediye almak için kura çekmiştik. Bana Benitez çıkmıştı. Ona bizi nasıl şampiyon yapacağını öğrenmesi için Mourinho'nun kitabını hediye ettim. ? Kitap Benitez'in ilgisini çekti ve kesinlikle okuyacağını söyledi."