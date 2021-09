Ceferin: «Progetto Superlega vergognoso. Mondiale ogni 2 anni un'idea sbagliata»

Il progetto della Superlega «è vergognoso», quello del Mondiale ogni due anni »sbagliato». Di fronte all'Assemblea dell'Eca (alla quale è presente anche il presidente della Roma Dan Friedkin), Aleksander Ceferin ne ha per tutti. Il presidente dell'Uefa è tornato ad attaccare il campionato europeo per club di élite pensato - e ancora sostenuto - da Real Madrid, Barcellona e Juventus. «Negli ultimi due anni nulla è stato normale - ha detto Ceferin - ma è ora di tornare alla normalità: per questo è essenziale mantenere unità di fronte alla Superlega, un progetto vergognoso e pieno di chiacchiere». L'auspicio di Ceferin è che la Superlega «sia stato solo un episodio, che non vogliamo più rivivere. Dobbiamo essere un modello per il calcio».

Stop anche a ogni idea di allentamento del financial fair play, perchè bisogna respingere «comportamenti irresponsabili. Dobbiamo andare a un sistema che permetta la responsabilità finanziaria, più forte, per stabilizzare calcio europeo». Infine Ceferin bocca l'idea della Fifa di un Mondiale ogni due anni a partire dal 2028: «Il valore di questa competizione è esattamente che si tiene ogni quattro anni: giocarla ogni due vorrebbe dire svalutarla».