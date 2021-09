Cassano: "La Roma deve trovare equilibrio, le sconfitte potevano essere di più"

Nell'ormai consueto appuntamento con la BoboTV su Twitch, ha detto la sua sull'avvio di stagione della Roma Antonio Cassano. Questa l'opinione di Fantantonio su quanto mostrato dalla squadra di Mourinho in queste prime partite:

"La Roma su quattro partite una l’ha persa, ma anche le altre due poteva perderle. Con la Fiorentina non ha giocato bene, ha fatto i primi venti minuti buoni, dopo essere andata in vantaggio ha rischiato di perderla in 11 contro 10. Con il Sassuolo gli ha detto bene, ha trovato il jolly con El Shaarawy. Roma è una piazza a cui devi dare entusiasmo. La Roma in questo momento deve trovare un equilibrio, Mourinho sta dando qualcosa in termini di proposta di gioco. Però bisogna capire se Mou vuol fare Zeman o Castori, tutti avanti o tutti indietro. Ancora non vedo un equilibrio in questa squadra, anche contro il CSKA Sofia è vero che hanno vinto largamente, ma i bulgari avevano sempre la possibilità di creare occasioni. La difesa spesso scappa e il centrocampo rimane quasi una via di mezzo”.