Capienza stadi: via libera del Cts al 75% degli spettatori

Passo in avanti per il calcio e lo sport italiani: nella tarda serata, come riportano diversi organi di stampa, è arrivato l'ok del Comitato Tecnico Scientifico all’apertura degli stadi fino al 75% della loro capienza a partire dalle partite di ottobre. Non è ancora nota la data precisa a partire dalla quale entreranno in vigore le nuove disposizioni, ma diverse fonti parlano di Italia-Spagna in Nations League e dunque per la Serie A dopo la sosta di inizio ottobre. Per i palazzetti al chiuso, la capienza viene portata dal 35% al 50%.