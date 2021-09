Bianda: "A Roma mi allenavo con giocatori su cui Mourinho non contava. Ora sono contento, al Nancy c'è qualità"

William Bianda, ex difensore della Roma e attualmente in prestito al Nancy, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano francese in cui, tra le altre cose, ha parlato della sua esperienza nella Capitale e della preparazione estiva svolta a Trigoria prima della partenza per la sua nuova squadra. Queste le sue parole: "Mi stavo allenando con un gruppo di circa venti giocatori su cui l’allenatore non contava. È stato un po’ difficile. C’erano un allenatore e un preparatore, ma non era proprio una vera e propria preparazione precampionato. Più come una manutenzione fisica. Ora sono contento qui, c’è qualità in questo gruppo".

(L’est Républicain)