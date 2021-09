Azmoun: "Ho avuto un'offerta dalla Roma, ma lo Zenit ha rifiutato tutto. Se lascerò il club, sarà a parametro zero" (VIDEO)

Dal ritiro della Nazionale iraniana ha parlato Sardar Azmoun, attaccante dello Zenit e a lungo accostato alla Roma nell'ultima sessione di mercato. E il giocatore ha parlato proprio dell'interessamento dei giallorossi: "Ho un contratto con lo Zenit. Anche se volessi lasciare il club può impedirmelo e non c'è niente che io possa fare. Ho ricevuto offerte da Tottenham, Lione, Leverkusen e Roma, ma hanno sempre rifiutato. Se lascio sarà quest'estate a parametro zero"

Sardar Azmoun: 'I have a contract. Even if I wanted to leave Zenit can prevent me & there's nothing I can do. I had offers from Tottenham, Lyon, Leverkusen & Roma but they rejected. If I leave it will be this summer as a free agent' #THFC #ASRoma #Spurspic.twitter.com/bMhDA4ROMm

— Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) September 3, 2021