Finisce l'attesa per potersi accaparrare il kit away della Roma, stagione 2021/2022. Come comunicato proprio dal club giallorosso attraverso i propri canali ufficiali, sarà ora possibile acquistare la nuova divisa da trasferta targata New Balance - bianca bordata di giallo, rosso e arancio - nei Roma Store.

⬜️??? ?️ La maglia away è ora disponibile online e presso gli #ASRoma Store! — AS Roma (@OfficialASRoma) September 18, 2021