AS Roma Calcio a 8, al via gli Open Day: il 18 e il 24 settembre i giallorossi aprono le loro porte (VIDEO)

VUOI GIOCARE CON LA ROMA?

È nata la prima Accademia dell’AS Roma Calcio a 8 per la stagione 2021/22 rivolta a tutti gli uomini e tutte le donne dai 18 ai 45 anni che si vorranno confontare con il calcio a 8.

Per toccare con mano la nuova realtá a tinte giallorosse la societá capitolina ha organizzato due OPEN DAY, sabato 18 e venerdì 24 settembre al circolo Sportcity (Via Álvaro del Portillo, 282). I ragazzi avranno così l’opportunitá di scendere in campo e conoscere lo staff della Roma Calcio a 8 al completo in una giornata all’insegna del calcio e del divertimento.

Per non lasciarti scappare l’occasione di vestire la maglia della tua squadra del cuore PRENOTA QUI IL TUO POSTO PER GLI OPEN DAY