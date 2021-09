AS Roma: al via le aste per le maglie indossate col Sassuolo. Il ricavato ai bambini, donne e uomini in Afghanistan (VIDEO)

Al via le aste per le prime 5 maglie indossate dai giocatori della Roma durante la vittoria contro il Sassuolo di domenica scorsa, come fa sapere il club giallorosso con un video su Twitter. Il ricavato sarà destinato ai bambini, alle donne e agli uomini che stanno vivendo momenti drammatici in Afghanistan.

L'iniziativa, congiunta con l'UNHCR, era stata annunciata prima del match contro la squadra di Dionisi e in quell'occasione la Roma indossava una maglia proprio con la patch dell'UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati.