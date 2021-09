Arnold (resp. comunicazione Svizzera): "Xhaka ha deciso di non vaccinarsi, è un suo diritto"

Retroscena svelato da Adrian Arnold, responsabile della comunicazione della nazionale svizzera. Dopo la notizia della positività al Coronavirus di Granit Xhaka, Arnold ha spiegato la situazione nell'intervallo del match tra la nazionale elvetica e la Grecia:

"Granit Xhaka non è stato vaccinato. Abbiamo lasciato questa scelta a ciascun giocatore, è una decisione personale di ognuno, proprio come ogni altra persona in Svizzera. Abbiamo raccomandato a tutti di vaccinarsi. Ma è stato lui a decidere. Ed è anche suo diritto non farsi vaccinare".