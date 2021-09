Aquilani: "Mourinho è unico, ha creato entusiasmo"

SKY SPORT - In un'intervista all'emittente televisiva Alberto Aquilani, ex centrocampista della Roma e ora alla guida della Primavera della Fiorentina, ha parlato anche di José Mourinho: "È unico. Già dalla presentazione, a sorpresa, ha generato un entusiasmo incredibile nella città. Prima di vincere già c'era entusiasmo, che ora è confermato dai risultati e aiuta a vincere, come è successo con il Sassuolo. Sta facendo bene, poi il campionato è lungo e ci saranno partite difficili e non basterà l'entusiasmo. Però ha creato i presupposti".