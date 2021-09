Ancelotti: "Roma la piazza giusta per Mourinho"

RADIO 1 - Roma e Milan, due squadre che sono rimaste nel cuore di Carlo Ancelotti. Intervenuto a 'Radio anch'io sport', il tecnico del Real Madrid ha parlato delle sue ex squadre, da calciatore e da allenatore: "Mourinho ha trovato la piazza adatta alle sue capacità - ha detto- Quando Mourinho è arrivato a Roma, ho pensato che era la piazza giusta per lui e alla fine lo sarà". Ancora sulla Roma: "Spero che vinca con Mourinho" e pure che "il Milan torni ai vertici. Per quanto riguarda il mio futuro, non lo so. Ora spero di rimanere a lungo al Real Madrid".