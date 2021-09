All'Old Estrella Damm Factory cena delle leggende del calcio. Presente anche Francesco Totti (FOTO e VIDEO)

Francesco Totti, storico capitano e numero dieci della Roma, ha preso parte nella serata di ieri a una cena organizzata all'Old Estrella Damm Factory, in collaborazione con il torneo di padel Legends Trophy a cui ha preso parte insieme allo storico compagno Vincent Candela. L'ex giallorosso è stato una della stelle della serata, insieme a Puyol, in quanto "one club man", ossia giocatore capace di affermarsi giocando esclusivamente in un unico club. Tra i vari ex calciatori presenti all'evento spiccano i nomi di Christian Panucci, Stefano Fiore, Luigi di Biagio, Vincent Candela, Javier Saviola, gli olandesi Frank e Ronald de Boer, Gio van Bronckhorst, Patrick Kluivert e Roy Makaay, o ancora Luis García Sanz, Fran González, Julio Salinas, Pichi Alonso, Víctor Muñoz, Luis Milla e Ángel Cuéllar.

‘Il capitano’ us desitja una gran temporada a tots els cervesers i cerveseres! ❤️@Totti ©️? pic.twitter.com/pn1FZGYpMZ — Club de Futbol Damm (@CFDamm) September 22, 2021

(cfdamm.cat)

