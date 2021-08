Vitek si espande in Italia con un accordo con Dea Capital

L'imprenditore ceco Vitek, dopo aver rilevato i terreni di Tor di Valle, prosegue con i suoi affare in Italia raggiungendo un accordo con il gruppo CPI, che ha sede in Lussemburgo, e il Gruppo Dea. L'imprenditore ha investito lo scorso giugno in un grande centro commerciale in una zona di Roma sud e la società ha aperto un aumento di capitale di un miliardo per almeno 300 milioni a sottoscrittori di mercato. «Una forte base di investitori, una migliore liquidità e una solida struttura del capitale» è il messaggio rilasciato dalla società.

(Il Sole 24Ore)