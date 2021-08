VIDEO - Montpellier-Marsiglia 2-3: gol di Under all'esordio in Ligue 1

In scena in questo weekend la prima giornata di Ligue 1 e tra i protagonisti c'è anche Cengiz Under, in prestito dalla Roma al Marsiglia con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. In casa del Montpellier con l'OM in doppio svantaggio dalla mezz'ora di gioco, l'esterno turco, schierato titolare, al 68' sigla il gol che accorcia le distanze sfruttando un cross in area di Konrad De la Fuente. Il Marsiglia rimonta, poi, con la doppietta di Payet al 75' e all'80' per la vittoria per 3-2.

Sul finale la gara è stata interrotta, ed è poi ripresa, per lancio di bottigliette in campo da parte dei tifosi di casa.