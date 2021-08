VIDEO - Abraham indosserà la maglia numero 9: "Un grande onore"

"È un grande onore essere il numero 9 di questo Club e non vedo l'ora di iniziare e di aiutare la squadra", così si presenta Tammy Abraham ai tifosi della Roma. L'attaccante arriva in giallorosso dal Chelsea per 40 milioni di euro più bonus, come annunciato con un comunicato ufficiale dalla Roma, e indosserà la maglia numero 9, lasciata da Edin Dzeko dopo il passaggio all'Inter. Il club su Twitter mostra anche le prime immagini dell'inglese con i colori giallorossi: