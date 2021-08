Stankovic: "Dopo una sconfitta Mourinho mi attaccò al muro, ma mi trasmise fiducia"

Intervenuto per 'Simpatico' sulla piattaforma di broadcasting, ha rilasciato alcune dichiarazioni Dejan Stankovic, che ha parlato anche di Josè Mourinho. Questi i retroscena svelati dall'ex centrocampista dell'Inter:

"Quando perdemmo una partita mi prese davanti a tutti e mi attaccò al muro. Mi disse: “Oh zingaro, vuoi tornare a giocare come prima o ti metti di fianco a me e non ti alzi più? Io voglio il vecchio Stankovic, voglio che mangi l’erba". E lì senti nel rimprovero un incoraggiamento e la fiducia. Solo Moratti sapeva quanto soffriva ma a Manchester l’ho visto mollare, diceva “è possibile che non la vinco mai?”. Quando abbiamo costruito questa squadra è stato un altro sforzo del presidente, lui credeva che saremmo potuti arrivare insieme a Mourinho ad un traguardo storico".

(Dazn)