Stadio Roma, la delibera è esecutiva: ora il Comune può chiedere i danni al club

Pubblicata ieri dal Campidoglio la delibera con cui l'Aula Giulio Cesare, lo scorso 21 luglio, ha revocato l'interesse pubblico per il progetto Stadio di Tor di Valle. In base a quanto scritto sulla delibera, esecutiva, da domani il Campidoglio «potrà dare mandato agli uffici competenti, di concerto con l'avvocatura capitolina, per avviare le operazioni necessarie alla valutazione e quantificazione di un eventuale danno subito dall'amministrazione capitolina» a seguito della revoca dell'interesse pubblico sull'area di Tor di Valle su cui avrebbe dovuto sorgere lo Stadio dell'As Roma.

Come già noto Roma Capitale potrebbe quindi avviare azioni legali per ottenere un risarcimento di eventuali danni subiti - tutti da dimostrare - dall'amministrazione capitolina. AnchebEurnova, che avrebbe dovuto materialmente avviare i cantieri in qualità di proponente del progetto, già il 21 luglio scorso aveva fatto sapere di aver messo a lavoro una squadra di avvocati per dimostrare per la quantificazione dei danni subiti dal progetto saltato. La sindaca di Roma Virginia Raggi, al momento, non ha però confermato né smentito di voler procedere per vie legali.

(ansa)