Roma, sabato la prima con i tifosi: venduti 9000 biglietti per l'amichevole con il Raja Casablanca

La Roma ritrova il pubblico all'Olimpico per la prima volta dall'inizio della pandemia e lo fa in occasione dell'amichevole di sabato, 14 agosto, contro il Raja Casablanca. Staccati, per il momento, poco più di 9000 biglietti su un totale di 32mila posti a disposizione dopo l'ok del Governo alla riapertura degli impianti all'aperto al 50% con formula 'a scacchiera'.

Fino a martedì scorso il club giallorosso aveva garantito agli abbonati della stagione 2019-20 un diritto di prelazione sull'acquisto dei biglietti, mentre solo successivamente è cominciata la vendita libera. Per entrare all'Olimpico sarà necessario il Green Pass.

(ansa)