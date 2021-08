Roma-Raja Casablanca, Matias Vina: "Trovato bene in campo. Un piacere vedere il pubblico romanista" (VIDEO)

Queste le parole dell'esordiente Matias Vina, laterale sinistro da pochi giorni in gruppo dopo l'acquisto dal Palmeiras e oggi in campo per 58'.

Come ti sei sentito fisicamente e come ti sei trovato con i compagni?

"Fisicamente sto mettendo a punto la condizione, mi sono allenato tre settimane da solo per la questione della quarantena. Quello che mi mancava era l'intesa con i compagni, i movimenti. Mi sono trovato bene in campo".

Come ti immagini il calcio italiano?

"Molto agguerrito. Probabilmente, nel calcio europeo è quello più simile a quello sudamericano, sicuramente è il più tattico. Pian piano, lo scoprirò. Oggi è stato un piacere ritrovare il pubblico, è tanto che non giocavo con i tifosi ad eccezione della finale della Copa Libertadores. Sicuramente è un grande piacere ritrovarlo".

