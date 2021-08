Roma-Raja Casablanca: info biglietti. Per gli abbonati 2019-20 c'è tempo fino alle 12 di oggi per la prelazione a prezzi vantaggiosi

Sabato 14 agosto la Roma di Josè Mourinho tornerà a giocare all'Olimpico di fronte ai suoi tifosi contro il Raja Casablanca, per l'ultima amichevole prima della Conference League. Per quanto riguarda i biglietti, per gli abbonati alla stagione 2019-20 ci sarà un diritto di prelazione a prezzi vantaggiosi. Per sfruttarlo c'è tempo fino alle 12 di oggi. Questi i prezzi per gli abbonati: 10 euro le Curve, 14 i Distinti, 20 la Tribuna Tevere e 30 la Monte Mario. La vendita libera partirà oggi dopo le 12.

?️ C'è tempo fino alle 12:00 per gli abbonati Serie A 2019-20 per approfittare della prelazione sui biglietti per #RomaRaja a prezzi vantaggiosi #ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) August 10, 2021