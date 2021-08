Roma, i giocatori fuori dal progetto di Mourinho proseguono i propri allenamenti a Trigoria

Mentre la Roma si trova in Portogallo per proseguire la seconda parte della preparazione agli ordini di José Mourinho, a Trigoria continuano a radunarsi i giocatori che per lo Special One sono ormai fuori dal progetto tecnico. Questi, tra cui sono presenti anche giocatori come Florenzi, Olsen e Pastore, si allenano giornalmente con due allenatori, De Cillis e Menichelli, il preparatore atletico Palmieri e il preparatore dei portieri Concetti.

