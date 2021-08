Roma-Fiorentina, Sport e Salute invita otto società sportive impegnate nel sociale all'Olimpico

La Roma, dopo la vittoria di ieri sera sul campo del Trabzonspor valida per l'andata dei playoff di Conference League, si prepara a scendere in campo domenica sera contro la Fiorentina, per la prima gara del campionato di Serie A 2021/2022. In vista della gara la società proprietaria dell'Olimpico, Sport e Salute SpA, ha invitato le associazioni sportive particolarmente impegnate nel sociale ad assistere alla partita. Inoltre dieci biglietti verranno riservati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. La società è la stessa che nella passata stagione aveva partecipato alla distribuzione dei biglietti per il personale sanitario che era impegnato nella lotta al Covid-19.

(sportesalute.eu)