Roma-Fiorentina, presenti circa duecento tifosi della viola

La Fiorentina è volata nella Capitale per scendere in campo questa sera all'Olimpico per la prima giornata ufficiale della Serie A 2021/2022. Insieme alla squadra però a Roma sono arrivati anche circa duecento tifosi della viola, che faranno di tutto all'interno del settore ospite per sostenere il club e spingere i ragazzi di Italiano a tornare a Firenze con un buon risultato.