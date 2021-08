Roma, domani alle 14 la conferenza stampa di presentazione di Vina e Shomurodov

La Roma, che è scesa in campo nella giornata di ieri contro la Fiorentina per la prima giornata di campionato, è pronta a presentare due giocatori che si sono già resi protagonisti nelle prime uscite della squadra di José Mourinho: Matias Vina e Eldor Shomurodov. I giocatori infatti verranno presentati nella giornata di domani alle 14 alla stampa all'interno della sala stampa del centro sportivo Fulvio Bernardini, dopo che la rosa avrà svolto l'allenamento fissato dallo Special One per le 10.