Ritiro Roma: in occasione dell'amichevole contro i giallorossi il Betis omaggerà il doppio ex Luis Del Sol (FOTO)

La Roma prosegue il proprio ritiro in vista della prossima stagione e dopo essersi spostata dal Portogallo, si prepara a scendere in campo domani sera alle 22 contro il Betis Siviglia. Per l'occasione il club spagnolo ha reso noto attraverso i propri social network che omaggerà un doppio ex della sfida, Luis Del Sol, scomparso lo scorso 20 giugno. Il Betis ha postato le fotografie che mostrano una fascia da capitano personalizzata e una toppa sulla maglia che riporta l'immagine del calciatore con la frase: "Il mito supremo".