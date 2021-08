Raja Casablanca, tamponi per squadra e staff prima della partenza per Roma: tutti negativi al Covid-19

Domani sera si chiuderà il precampionato della Roma, prima degli impegni ufficiali, con l'amichevole contro il Raja Casablanca di scena allo stadio Olimpico con il ritorno del pubblico sugli spalti. Squadra e staff ospiti sono stati sottoposti al test Covid-19 prima della partenza per Roma, come fa sapere il club marocchino con una nota su Twitter: esito negativo per tutti.

Raja Club Athletic players and staff underwent the COVID-19 test before travelling to Italia?? ahead of next international friendly match against @OfficialASRoma @ASRomaEN

Everyone’s report came negative.

— Raja Club Athletic (@RCAofficiel) August 12, 2021