Guai per Radja Nainggolan che, a pochi giorno dal rientro in patria e alla firma con l'Anversa, deve fare i conti con il ritiro della patente di guida. Secondo quanto riferisce la versione online del quotidiano fiammingo, l'ex centrocampista della Roma sarebbe stato sorpreso alle 4 del mattino alla guida della sua automobile: l'Alcol test risultato leggermente al di sopra dei limiti consentiti dalla legge belga, fatto che gli costerà il ritiro della patente di guida per 15 giorni.

(hln.be)

