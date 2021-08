Mourinho: ieri telefonata a Castori per gli auguri alla moglie

Un bel gesto da parte di José Mourinho. Nella giornata di ieri l'allenatore della Roma ha telefonato a Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana sconfitta dai giallorossi per 4-0 nel confronto di domenica scorsa. Lo Special One ha contattato il collega per fare gli auguri di pronta guarigione della moglie, che due giorni fa aveva avuto un malore. Motivo per cui Castori a fine partita ha disertato le interviste postpartita, mandando al suo posto il suo vice Riccardo Bocchini. Un gesto che il tecnico amaranto ha molto apprezzato.

(Gasport / Corsport)