Messi dice addio al Barcellona: "Non sono pronto a questo, ma tornerò. PSG? È una possibilità, ma nulla è ancora fatto"

Lionel Messi non è più un giocatore del Barcellona. La Pulce, in attesa del passaggio al PSG, ha detto addio ai catalani in conferenza stampa. Ecco uno stralcio delle sue parole: "Da giorni penso a cosa dire. La verità è che è difficile cosa dire dopo che ho trascorso tutta la mia vita qui. Non sono pronto a questo. Non è come avevo pensato. È il mio ultimo giorno, dopo tantissimi anni della mia vita vissuti qui. Dopo 21 anni me ne vado con mia moglie e tre piccoli catalani argentini. Torneremo perché questa è casa nostra. Ringrazio tutti i miei compagni, il presidente, tutte le persone del club che sono stati con me tutto questo tempo. Questo club è sempre stato buono con me. Ho vissuto qui tantissime cose. Sono successe tantissime cose belle. Mi hanno fatto crescere, migliorare, diventare la persona che sono oggi. Ho dato tutto per questa maglia, fin dal primo giorno. Sono grato per tutto l'affetto della gente. Non avevo mai immaginato questo addio. Avrei voluto fare un addio nel campo, per un'ultima ovazione. Mi sono mancati durante la pandemia. Mi immaginavo di andare via con lo stadio pieno. Ho sempre sentito l'amore di tutti. Ho dato tutto perché questo club potesse diventare il migliore del mondo. Semplicemente grazie a tutti per questi anni che abbiamo passato insieme".

"Dopo 16 anni dovrò ricominciare fa zero. Sarà difficile, ma insieme cambieremo. Bisogna accettarlo e guardare avanti. Psg? È una possibilità, ma al momento non ho accordi con nessuno. Diversi club sono interessati, ma al momento nulla è chiuso. Chiaramente ne stiamo parlando".