Marsiglia, Mandanda avverte Pau Lopez: "Ho 36 anni, ma cercherò di prendermi più spazio possibile"

Steve Mandanda, portiere del Marsiglia e compagno di squadra dell'ex estremo difensore giallorosso Pau Lopez, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano francese in cui rende noto che nella prossima stagione la sua ambizione sia quella di giocare il più possibile. L'ex giallorosso viene così avvisato. Il Marsiglia ha acquisto il cartellino di Pau Lopez con un prestito con obbligo di riscatto (fissato a 12 milioni), ma il portiere spagnolo sembra dovrà battere la concorrenza del compagno per una maglia da titolare. Queste le sue parole: "Yo Pelé non c’è più, quindi bisognava prendere un portiere. Ho 36 anni, non rimarrò a tempo indeterminato, il ruolo di portiere non è mio e ad un certo punto dovrò andarmene. Ma sono ancora qui! Giocherò tante partite quante l’allenatore mi farà giocare e cercherò di prendermi più spazio possibile per finire al meglio".

(La Provence)