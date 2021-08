Lutto nel mondo del giornalismo: addio a Gianfranco Giubilo. Il cordoglio della Roma

Lutto nel mondo del giornalismo romano e non solo: è scomparso all'età di 89 anni, infatti, Gianfranco Giubilo. Grande tifoso della Roma, che ha raccontato per anni sulle colonne del quotidiano Il Tempo. Aveva lavorato anche in tv, in trasmissioni come il "Processo del Lunedì", "Goal Di Notte " e "Signora in Giallorosso"

Anche la Roma, attraverso il suo account twitter ha voluto ricordare il giornalista scomparso, tra i fondatori, tra l'altro, della Hall of Fame del club.