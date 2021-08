Dopo aver messo il nome nello spazio principale dedicato agli sponsor sulla maglia della Roma, ora la Digitalbits finirà anche su un'altra divisa di Serie A: si tratta di quella dell'Inter, come sponsor di manica, per un accordo pluriennale che sarà ufficializzato nelle prossime ore come riportato questa mattina nelle pagine della rosea. L'accordo, viene aggiunto, porterà nelle casse nerazzurre una cifra vicina ai 5 milioni di euro.

(Gazzetta dello Sport)