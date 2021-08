Instagram, Mourinho: "Record di 40 giorni senza interviste, ma oggi ne avrò una con la Roma che potrete guardare domani" (FOTO)

Nuovo post Instagram per Josè Mourinho, che ha di fatto annunciato che domani uscirà una sua intervista per la Roma, a circa 40 giorni dalla presentazione in conferenza stampa: "Rido perchè ho il record di 40 giorni senza interviste. Mi sono concertato solo sul lavoro e mi sono dimenticato dei miei amici della stampa. Ma oggi è il giorno, ho avuto un'intervista con la Roma che potrete guardare domani. Nulla di interessante ad essere onesto. Amo la stampa, mi è mancata"