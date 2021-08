Nessun problema per la Roma nell'ultima amichevole stagionale, con i giallorossi che si sono imposti 5-0 contro il Raja Casablanca. E al termine della partita, come di consueto, alcuni dei giocatori entrati nel secondo tempo si sono fermati per alcuni allunghi di circa 70 metri. Tra questi Reynolds, Diawara, Borja Mayoral, Darboe, Bove, Kumbulla, Tripi e Zalewski

Anche Lorenzo Pellegrini, che non ha preso parte al match, ha svolto un piccolo lavoro differenziato al termine della partita.