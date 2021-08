FOTO - Ritiro Roma: cena di squadra e cocktail bar per i giallorossi

Oltre al duro lavoro, si pensa anche a cimentare il gruppo in casa Roma. E così mercoledì sera Josè Mourinho ha concesso ai suoi una serata libera. Il gruppo, guidato dai senatori Dzeko, Pellegrini, Mancini, El Shaarawy e Rui Patricio, si è recato a cena al No Solo Agua Beach Club, un ristorante di Portimao. La serata è poi proseguita all'Interdit Portimao, un cocktail bar nelle vicinanze, come dimostrano le immagini pubblicate dagli account social dei due locali.