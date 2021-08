FOTO - New Balance-AS Roma: la scarpa 997H in edizione speciale a tinte giallorosse

Novità per i tifosi giallorossi: New Balance, che da quest'anno è il nuovo sponsor tecnico della Roma, ha creato un’edizione speciale della scarpa 997H a tinte giallorosse. Come pubblicato dal marchio di Boston sui social e dalla Roma, la scarpa è rossa con dettagli gialli e bianchi, presenta il lupetto nella suola interna, mentre lo stemma del club è posizionato sulla linguetta della scarpa.

(asroma.com)

New ? for the Giallorossi ?❤️

Introducing the special edition @OfficialASRoma New Balance 997H. Out now.

#NBFootball #OnlyRoma @newbalance pic.twitter.com/Y2BouHiiRK

— New Balance Football (@NBFootball) August 24, 2021