FOTO - Damiano dei Maneskin ospite del nuovo Roma Store di viale delle Olimpiadi

Damiano David, frontman dei Maneskin e noto tifoso della Roma, è stato ospite speciale del nuovo Roma Store aperto a viale delle Olimpiadi, nei pressi dello stadio Olimpico. Il musicista si è presentato all'interno del negozio dopo aver assistito alla vittoria dei giallorossi contro il Trabzonspor per 3-0, risultato che vale l'accesso alla fase a gironi di Conference League. Damiano, come si può notare dalla foto, ha posato per alcuni selfie con la mascherina della Roma.