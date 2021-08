FOCOLARI: "Con Abraham la Roma si rinforzerebbe" - MATTIOLI: "Bel colpo, giocatore forte" - PALIZZI: "Mi stuzzica il reparto offensivo"

Si prepara a cambiar pelle a livello offensivo la Roma, pronta a salutare Dzeko e in corsa per Tammy Abraham del Chelsea. Un'operazione che convince nell'etere romano: "Abraham sarebbe un ottimo acquisto. Giocatore forte, che là davanti si muove benissimo. Sarebbe un sostituto di Dzeko solo per modo di dire. Mi piace molto per la sua fisicità, con lui la Roma farebbe un bel colpo", il pensiero di Mario Mattioli.

Jacopo Palizzi, invece, parla dell'interscambiabilità dell'attacco giallorosso: "La Roma ha un pacchetto offensivo molto eterogeneo. L'attacco, in attesa di Abraham, mi stuzzica molto."

Abraham? Il trasferimento alla Roma non sarebbe riduttivo rispetto a quello che oggi l'Arsenal. Per lui la capitale potrebbe essere l'ambiente giusto per dimostrare di essere un grande giocatore. Per come l'ho visto mi sembra un calciatore che ha margini di miglioramento molto importanti. Mourinho cerca molto questo tipo di giocatori, che abbiano tecnica ma anche forza e fisicità. In quest'ottica si spiegano anche acquisti che a qualcuno fanno storcere il naso, come quello di Shomurodov (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Abraham sarebbe un ottimo acquisto. Giocatore forte, che là davanti si muove benissimo. Sarebbe un sostituto di Dzeko solo per modo di dire. Mi piace molto per la sua fisicità, con lui la Roma farebbe un bel colpo (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Con Abraham la Roma comporrebbe una bella batteria di giocatori con grande fisicità, cosa che era mancata negli anni scorsi anche a causa dell'infortunio di Zaniolo (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma ha preso il sostituto di Spinazzola e recuperato Zaniolo, che non è poca roba. Se i giallorossi dopo aver venduto Dzeko prendono anche Abraham non si indeboliscono. Secondo me la Roma così si rinforzerebbe. E Mourinho incide (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma fa bene a cedere Dzeko, ma davanti al momento è senza sicurezza, e parti male se non ce l’hai. Solo il recupero totale e pieno di Zaniolo può far compiere alla Roma il salto di qualità. Il portiere è normale, Viña vediamo, Shomurodov è una mezza riserva. (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma ha un pacchetto offensivo molto eterogeneo, sono tutti interscambiabili. L'attacco, in attesa di Abraham, mi stuzzica molto. Non mi sorprenderebbe vedere Mkhitaryan giocare in posizione più centrale, è ideale per fare il trequartista alle spalle di una prima punta (JACOPO PALIZZI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)